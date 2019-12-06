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Масштабный пожар в Одессе: спасательные работы продолжаются третий день

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 08:26
Масштабный пожар в Одессе: спасательные работы продолжаются третий день
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций

В Одессе из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 час. 6 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в колледже. В результате происшествия погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной.

Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.

"Спасателями Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводятся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Всего с начала разборки завала вывезено 60 м.куб. строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 м.куб. воды.

"Всего к работам привлечено 47 ед. техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в 10 часов утра загорелся одесский колледж. Полицейские рассматривают две версии пожара в Одессе - возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог.

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