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Число погибших при обрушении домов в Марселе возросло до 6

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 14:41
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

Примерно 100 тыс. жителей Марселя живут в жилье, которое несет угрозу для их здоровья или безопасности

В результате обрушение двух домов в Марселе погибли по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам прокурора Ксавье Тарабе, на момент обвала "с очень высокой вероятностью" в домах находились восемь человек. Одна из построек была в аварийном состоянии, ее жильцов выселили. Впрочем, по словам соседей, в ней на момент трагедии могли находиться бездомные.

По данным 2015 года, примерно 100 тыс. жителей Марселя живут в жилье, которое несет угрозу для их здоровья или безопасности.

Отметим, ранее сообщалось о 5 погибших в результате обрушения домов в Марселе.

Также в Марселе отмечали, что 120 сотрудников полиции и 80 пожарных привлечены к расчистке завал.

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, двое человек получили незначительные травмы.

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