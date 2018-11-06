Число погибших при обрушении домов в Марселе возросло до 3

Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

Под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек

В Марселе под обломками разрушенных домов нашли тела уже трех жертв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Как сообщается, тело третьего погибшего было найдено среди обломков после того, как в тот же день нашли тела других мужчины и женщины.

По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек. Власти надеются найти под завалами живых людей. 120 сотрудников полиции и 80 пожарных в течение ночи расчищали завалы.

Отметим, ранее сообщалось о двух погибших при обрушении домов в Марселе.

Напомним, после обрушения двух домов в Марселе пропавшими без вести числятся девять человек. Одно из пострадавших зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены, однако, по словам очевидцев, в нем на момент трагедии могли находиться люди.

Инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, два человек получили незначительные травмы.