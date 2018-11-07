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Кількість загиблих в результаті обвалення будинків у Марселі зросла до 6

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 14:41
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)

Приблизно 100 тис. мешканців Марселя мешкають у житлі, яке несе загрозу для їхнього здоров'я чи безпеки

Внаслідок обвалення двох будинків у Марселі загинули щонайменше 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами прокурора Ксав’є Тарабе, на момент обвалу "з дуже високою ймовірністю" в будинках перебували восьмеро осіб. Одна з будівель була в аварійному стані, її мешканців виселили. Втім, за словами сусідів, у ній на момент трагедії могли перебувати бездомні.

За даними 2015 року, приблизно 100 тис. мешканців Марселя мешкають у житлі, яке несе загрозу для їхнього здоров'я чи безпеки.

Відзначимо, раніше повідомлялось про 5 загиблих в результаті обвалення будинків у Марселі. 

Також у Марселі зазначали, що 120 співробітників поліції і 80 пожежників залучені до розчищення завал.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 5 листопада на вулиці Обань в центральній частині Марселя. За первинною інформацією рятувальних служб, двоє людей отримали незначні травми.

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