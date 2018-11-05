У Марселі обвалилися два будинки, є постраждалі

Фото: руїни будинку (twitter.com/enough)

Одна з будівель була в аварійному стані

В південному французькому місті Марсель у понеділок, 5 листопада, обвалилися дві будівлі, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За даними рятувальних служб, потерпілі отримали незначні травми. Рятувальники продовжують розбирати купу щебеню і балок, щоб переконатися, що під завалами нікого не залишилося.

Відомо, що одне з будівель, яка обвалилися, була в аварійному стані і підлягала знесенню. Спорожнілий будинок нерідко використовувався бездомними в якості притулку.

За інформацією АР, одне з будинків був п'ятиповерховим, інший мав шість поверхів.

Нагадаємо, кількома днями раніше в американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon. Через шторму біля будівлі обвалилася стіна.