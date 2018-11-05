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В Марселе обрушились два здания, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 12:41
Фото: руины дома (twitter.com/enough)
Фото: руины дома (twitter.com/enough)

Одно из зданий было в аварийном состоянии

В южном французском городе Марсель в понедельник, 5 ноября, обрушились два здания, вследсвие чего пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По данным спасательных служб, потерпевшие получили незначительные травмы. Спасатели продолжают разбирать кучу щебня и балок, чтобы убедиться, что там никого не осталось.

Известно, что одно из обрушившихся зданий было аварийным и подлежало сносу. Опустевший дом нередко использовался в качестве убежища бездомными. 

По информации АР, одно из домов был пятиэтажным, другой имел шесть этажей.

Напмоним, несколькими днями ранее в американском штате Мэриленд два человека погибли из-за обрушения в сортировочном центре Amazon. Из-за шторма у здания обрушилась стена. 

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