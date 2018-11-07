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Количество жертв в результате обрушения домов в Марселе возросло до пяти

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 10:54
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)
Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

Всего под обломками могут находится восемь человек

Количество жертв, найденных под обломками после обрушения двух домов в Марселе, выросло до пяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Утром 7 ноября спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Отметим, что это уже пятаz жертва, до этого были найдены тела двух женщин и двух мужчин.

Напомним, что два дома в центре французского города Марсель обвалились в понедельник, 5 ноября. Один дом имел пять этажей, второй - шесть. Также одно из зданий былj в аварийном состоянии, жильцы были выселены, однако, по словам очевидцев, в момент трагедии там могли быть люди.

Местный прокурор Ксавье Тарабе отметил, что вероятно во время трагедии в зданиях находились восемь человек - пятеро жителей и трое гостей.

Как отмечает издание, в Марселе более 100 тысяч горожан проживают в аварийных домах, которые требуют срочного ремонта.

Напомним, после обрушение двух домов в Марселе пропавшими без вести числятся девять человек.

Число погибших при обрушении домов в Марселе возросло до 3 Во Франции вследствие обрушения домов пропали без вести девять человек
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