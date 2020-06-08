Число новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

При этом за сутки выздоровел 141 человек

В Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случаев COVID-19. Таким образом число новых случаев снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в стране с начала пандемии уже подтвердили 27 462 случаев коронавируса. При этом 12 195 человек выздоровели, из которых 141 - за последние сутки.

Умерли от COVID-19 797 человек, в том числе 9 в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили в Киеве (72), Закарпатской (64) и Черновицкой областях (59).

Нет новых случаев в 8 областях: Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской.

Лидерами по числу подтвержденных случаев COVID-19 является Черновицкая область (3698 случаев), Киев (3490) и Львовская область (2162).

Отметим, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.

Напомним, ранее Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.

Власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.



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Автор: Максим Зайченко