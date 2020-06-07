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Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 20:17
Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Главной причиной увеличения заболеваний стало нарушения правил карантина

Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина. В том числе и при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram.

На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых заболеваний коронавирусом, общее количество больных выросло до почти 27 тысяч.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство не исключает замедление смягчения карантина, если в Украине будет расти число подтвержденных случаев коронавируса.

Отметим, с 5 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина, в частности разрешена работа ресторанов внутри.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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