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В Украине ослабляют карантин с 5 июня: что разрешат

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 14:33
В Украине ослабляют карантин с 5 июня: что разрешат
Фото: летняя площадка кафе (РБК-Украина)

Заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при соблюдении мер

С 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. Так, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри заведения, а люди старше 60 лет - не соблюдать режим самоизоляции.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, с 5 июня заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также будет разрешено проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции между участниками в 1,5 метра, а в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Кроме того, Кабмин разрешил лицам, которые достигли 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Однако будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также разрешена аккредитация образовательных программ в дистанционном режиме.

В то же время, разрешена перевозка пассажиров легковыми автомобилями до 5 человек одновременно включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - международное.

Напомним, ВОЗ заявила, что Украина выходит на стабилизацию ситуации с COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия для ужесточения карантина.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
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