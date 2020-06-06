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В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 09:06
В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

При этом за сутки выздоровели 440 человек

В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом. Таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, за сутки от COVID-19 в Украине 15 умерших, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65 случаев) областях.

Нет новых случаев COVID-19 в Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 553 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, а 330 выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения и ослабления карантина. В тот же момент, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью.

В Кабинете министров не исключили, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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