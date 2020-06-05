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В Кабмине не исключают замедление выхода из карантина

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 14:27
В Кабмине не исключают замедление выхода из карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине третий день подряд растет число инфицированных COVID-19

В Украине на протяжение трех дней растет число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В случае, если такая тенденция будет сохраняться, в Кабинете министров не исключили, что график смягчения карантина может быть изменен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию коронавирусу под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.

В правительстве отмечают: "если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране".

В ОП отметили, что правительство идет по избранному плану смягчения карантинных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидситуации не исключено замедление выхода из карантина.

Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

Кроме того, за последние двое суток число зараженных коронавирусом в Украине существенно увеличилось, вчера заболели 588 человек, сегодня - 553.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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