Число нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль

Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

При цьому за добу одужала 141 особа

В Україні за останню добу зафіксували 464 нових випадків COVID-19. Таким чином, кількість нових випадків знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, в країні з початку пандемії вже підтвердили 27 462 випадків коронавірусу. При цьому 12 195 осіб одужали, з яких 141 - за останню добу.

Померли від COVID-19 797 осіб, у тому числі 9 протягом останніх 24 годин.

Найбільше нових випадків за добу підтвердили у Києві (72), Закарпатській (64) та Чернівецькій областях (59).

Немає нових випадків у 8 областях: Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків COVID-19 є Чернівецька область (3698 випадків), Київ (3490) та Львівська область (2162).

Зазначимо, до цього в Україні три дні поспіль фіксували понад 500 нових випадків коронавірусу щодоби.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні.

Влада не виключає, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.



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Автор: Максим Зайченко