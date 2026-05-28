UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чиновник ЦРУ приховував в домі 300 кілограмів золота і тепер він під арештом

04:59 28.05.2026 Чт
2 хв
Як він пояснив агентам ФБР таке різке збагачення?
aimg Пилип Бойко
Фото: агенти ФБР (Getty Images)

ФБР заарештувало високопоставленого співробітника ЦРУ після обшуків у його приватному будинку. Слідчі виявили у резиденції поклади золотих злитків вартістю понад 40 мільйонів доларів та колекцію люксових годинників.

Слідчі вилучили 303 золоті злитки, кожен з яких важить приблизно один кілограм. Окрім золота, у будинку зберігалися майже три десятки розкішних годинників, серед яких більшість - марки Rolex. Також виявили 2 мільйони доларів готівкою.

Чиновник, який зараз перебуває під арештом, обіймав керівну посаду в ЦРУ. У документах його називають колишнім співробітником вищої керівної служби США.

Офіційні звинувачення виглядають несподівано скромно на тлі знайденого золота. Чоловіка звинувачують у розкраданні державних коштів через махінації з табелями.

Підозрюваний використовував прості схеми:

  • завищував свої академічні досягнення;
  • отримував оплачувані військові відпустки на десятки тисяч доларів;
  • неправдиво стверджував, що є членом резерву ВМС.

Слідство вважає, що він незаконно отримував гроші за час, коли нібито перебував на службі. Однак ці суми не пояснюють наявності мільйонів у золоті.

Куди зникло золото ЦРУ

Історія зі злитками почалася раніше. Ще минулого року посадовець отримував величезні суми. Він просив валюту та золото нібито на витрати, пов’язані з роботою.

Агентство вирішило провести перевірку, і результати виявилися шокуючими. ЦРУ не змогло знайти золото у місцях зберігання, бо весь запас просто зник. Пізніше його знайшли саме в будинку чоловіка.

Судові документи не пояснюють, для якого саме робочого проєкту могло знадобитися стільки золота. Адвокат затриманого зараз відмовляється від будь-яких коментарів.

"Після того, як внутрішнє розслідування ЦРУ виявило потенційну крадіжку, директор ЦРУ Джон Реткліфф передав інформацію до ФБР для розслідування правоохоронними органами", - йдеться у заяві відомства.

Що ще цікавого варто знати про ФБР

Федеральне бюро розслідувань постійно попереджало Трампа про небезпеку для американців від іранців, але лідер США відмахувався від попереджень. У доповіді ФБР йдеться про те, що Іран в останні роки намагався викрасти та вбити американців.

А ще іранські хакери зламали пошту директора ФБР і "злили" особисті дані за 10 років. Посадовець Мін'юсту підтвердив: особиста поштова скринька директора ФБР справді була скомпрометована.

Також ми повідомляли, що СБУ та ФБР "накрили" шпигунську мережу: росіяни зламували Wi-Fi роутери по всьому світу. Шпигуни Кремля збирали паролі, листування й токени через вразливе мережеве обладнання

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЦРУСполучені Штати АмерикиФБР