Чиновник ЦРУ приховував в домі 300 кілограмів золота і тепер він під арештом

ФБР заарештувало високопоставленого співробітника ЦРУ після обшуків у його приватному будинку. Слідчі виявили у резиденції поклади золотих злитків вартістю понад 40 мільйонів доларів та колекцію люксових годинників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Слідчі вилучили 303 золоті злитки, кожен з яких важить приблизно один кілограм. Окрім золота, у будинку зберігалися майже три десятки розкішних годинників, серед яких більшість - марки Rolex. Також виявили 2 мільйони доларів готівкою.
Чиновник, який зараз перебуває під арештом, обіймав керівну посаду в ЦРУ. У документах його називають колишнім співробітником вищої керівної служби США.
Офіційні звинувачення виглядають несподівано скромно на тлі знайденого золота. Чоловіка звинувачують у розкраданні державних коштів через махінації з табелями.
Підозрюваний використовував прості схеми:
Слідство вважає, що він незаконно отримував гроші за час, коли нібито перебував на службі. Однак ці суми не пояснюють наявності мільйонів у золоті.
Історія зі злитками почалася раніше. Ще минулого року посадовець отримував величезні суми. Він просив валюту та золото нібито на витрати, пов’язані з роботою.
Агентство вирішило провести перевірку, і результати виявилися шокуючими. ЦРУ не змогло знайти золото у місцях зберігання, бо весь запас просто зник. Пізніше його знайшли саме в будинку чоловіка.
Судові документи не пояснюють, для якого саме робочого проєкту могло знадобитися стільки золота. Адвокат затриманого зараз відмовляється від будь-яких коментарів.
"Після того, як внутрішнє розслідування ЦРУ виявило потенційну крадіжку, директор ЦРУ Джон Реткліфф передав інформацію до ФБР для розслідування правоохоронними органами", - йдеться у заяві відомства.
Федеральне бюро розслідувань постійно попереджало Трампа про небезпеку для американців від іранців, але лідер США відмахувався від попереджень. У доповіді ФБР йдеться про те, що Іран в останні роки намагався викрасти та вбити американців.
А ще іранські хакери зламали пошту директора ФБР і "злили" особисті дані за 10 років. Посадовець Мін'юсту підтвердив: особиста поштова скринька директора ФБР справді була скомпрометована.
Також ми повідомляли, що СБУ та ФБР "накрили" шпигунську мережу: росіяни зламували Wi-Fi роутери по всьому світу. Шпигуни Кремля збирали паролі, листування й токени через вразливе мережеве обладнання