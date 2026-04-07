СБУ та ФБР "накрили" шпигунську мережу: росіяни зламували Wi-Fi роутери по всьому світу

Російське ГРУ масово зламувало домашні та офісні роутери українців, європейців і американців, щоб перехоплювати чутливу інформацію та готувати кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки України спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Польщі та правоохоронцями Євросоюзу провела міжнародну кібероперацію, у межах якої викрили масштабну розвідувальну діяльність російської воєнної розвідки на території України та держав-партнерів.

За даними СБУ, ГРУ зламувало домашні й офісні Wi-Fi роутери українців, громадян ЄС і США. Йдеться про так зване SOHO-обладнання. Російські спецслужби "полювали" на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки.

Після проникнення у вразливі роутери російські спецслужби перенаправляли їхній трафік через заздалегідь розгорнуту мережу DNS-серверів. У такий спосіб вони ставали "посередниками" в онлайн-просторі та могли збирати паролі, токени автентифікації та іншу чутливу інформацію, зокрема електронні листи.

Як зазначають у СБУ, отримані відомості ворог планував використати для кібератак, інформаційних диверсій і збору розвідданих. У зоні особливої уваги ГРУ була інформація, якою обмінюються працівники державних органів, військовослужбовці Сил оборони та співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу.

У межах спільної операції вдалося заблокувати понад 100 серверів і вивести з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів лише в Україні. У СБУ наголошують, що це суттєво послабило розвідувальні можливості РФ та допомогло запобігти програмному знищенню обладнання.

Наразі українські спецслужби та їхні західні партнери продовжують заходи для встановлення й притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цих кіберзлочинів.

У СБУ також закликали власників роутерів перевірити модель пристрою, версію програмного забезпечення та наявність актуальних оновлень безпеки. Якщо виробник більше не підтримує обладнання, його радять замінити на сучаснішу модель.

"Після оновлення необхідно обов'язково змінити пароль доступу до пристрою, вимкнути можливість доступу до його панелі керування з мережі "Інтернет", перевірити налаштування та видалити підозріле", - порадили в СБУ.

Окремо провайдерів закликали допомогти клієнтам із впровадженням цих заходів кібербезпеки.