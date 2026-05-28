RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Чиновник ЦРУ скрывал в доме 300 килограммов золота и теперь он под арестом

04:59 28.05.2026 Чт
2 мин
Как он объяснил агентам ФБР такое резкое обогащение?
aimg Филипп Бойко
Фото: агенты ФБР (Getty Images)

ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обысков в его частном доме. Следователи обнаружили в резиденции залежи золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов и коллекцию люксовых часов.

Следователи изъяли 303 золотых слитка, каждый из которых весит примерно один килограмм. Кроме золота, в доме хранились почти три десятка роскошных часов, среди которых большинство - марки Rolex. Также обнаружили 2 миллиона долларов наличными.

Чиновник, который сейчас находится под арестом, занимал руководящую должность в ЦРУ. В документах его называют бывшим сотрудником высшей руководящей службы США.

Официальные обвинения выглядят неожиданно скромно на фоне найденного золота. Мужчину обвиняют в хищении государственных средств через махинации с табелями.

Подозреваемый использовал простые схемы:

  • завышал свои академические достижения;
  • получал оплачиваемые военные отпуска на десятки тысяч долларов;
  • ложно утверждал, что является членом резерва ВМС.

Следствие считает, что он незаконно получал деньги за время, когда якобы находился на службе. Однако эти суммы не объясняют наличия миллионов в золоте.

Куда исчезло золото ЦРУ

История со слитками началась раньше. Еще в прошлом году чиновник получал огромные суммы. Он просил валюту и золото якобы на расходы, связанные с работой.

Агентство решило провести проверку, и результаты оказались шокирующими. ЦРУ не смогло найти золото в местах хранения, потому что весь запас просто исчез. Позже его нашли именно в доме мужчины.

Судебные документы не объясняют, для какого именно рабочего проекта могло понадобиться столько золота. Адвокат задержанного сейчас отказывается от каких-либо комментариев.

"После того, как внутреннее расследование ЦРУ выявило потенциальную кражу, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию в ФБР для расследования правоохранительными органами", - говорится в заявлении ведомства.

Что еще интересного стоит знать о ФБР

Федеральное бюро расследований постоянно предупреждало Трампа об опасности для американцев от иранцев, но лидер США отмахивался от предупреждений. В докладе ФБР говорится о том, что Иран в последние годы пытался похитить и убить американцев.

А еще иранские хакеры взломали почту директора ФБР и "слили" личные данные за 10 лет. Чиновник Минюста подтвердил: личный почтовый ящик директора ФБР действительно был скомпрометирован.

Также мы сообщали, что СБУ и ФБР "накрыли" шпионскую сеть: россияне взламывали Wi-Fi роутеры по всему миру. Шпионы Кремля собирали пароли, переписку и токены через уязвимое сетевое оборудование

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦРУСоединенные Штаты АмерикиФБР