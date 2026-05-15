Досвід війни в Україні змусив ФБР змінити заходи безпеки на ЧС-2026

ФБР заявило про розгортання посилених заходів безпеки на тлі підготовки до великого міжнародного футбольного турніру. Особливу увагу буде приділено захисту повітряного простору від потенційних загроз із використанням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Масштабна підготовка до турніру

Підготовка до змагань, які стартують 11 червня і триватимуть до 19 липня, вже почалася. Матчі відбудуться в 11 містах США, а також на території Мексики та Канади. Очікується, що турнір відвідають мільйони глядачів, що значно підвищує вимоги до безпеки.

Посилення контролю за дронами

За даними джерел, знайомих із програмою, у забезпеченні безпеки будуть задіяні правоохоронні органи штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Лос-Анджелеса, а також офіс шерифа округу Маямі-Дейд.

Усі вони працюватимуть із системами протидії безпілотникам під координацією ФБР.

Відомство безпосередньо візьме під контроль заходи щодо запобігання використанню дронів у ключових містах проведення матчів, включно з Лос-Анджелесом, Маямі та Нью-Йорком. Міністерство внутрішньої безпеки буде курирувати інші майданчики турніру.

Нові загрози і технології

За оцінками американських спецслужб, поширення доступних комерційних дронів із камерами від першої особи змінило підхід до безпеки масових заходів.

У відомствах зазначають, що подібні пристрої вже використовували в конфліктах, включно з Україною та Близьким Сходом, що підвищує рівень потенційної загрози.

Технології захисту неба

Система захисту буде переважно електронною. Фахівці використовують радари, камери та радіочастотні датчики для виявлення дронів у забороненій зоні.

Після фіксації порушень управління пристроями може бути перехоплено або заблоковано без застосування фізичного знищення.

За словами представників ФБР, подібні методи вже відпрацьовували на навчаннях. В одному зі сценаріїв дрон був виявлений і нейтралізований без застосування зброї - шляхом електронного впливу.

Реальні інциденти та ризики

Відомство нагадує, що випадки порушення повітряного простору вже фіксувалися на спортивних заходах.

Серед них - інцидент під час матчу NFL у Балтіморі, коли запуск дрона призвів до тимчасової зупинки гри.

Також у ФБР вказують на більш серйозні загрози, включно зі спробами використання дронів із вибуховими пристроями та іншими потенційними сценаріями атак на інфраструктуру.

Розширення програми безпеки

Розвиток антидронних систем розпочався кілька років тому і отримав додаткове фінансування в розмірі близько 500 мільйонів доларів.

Частину коштів уже спрямовано на оснащення міст, що приймають матчі турніру, сучасними системами виявлення та нейтралізації безпілотників.