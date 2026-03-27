Іранські хакери зламали пошту директора ФБР і "злили" особисті дані за 10 років

Хакери, пов'язані з Іраном, зламали особисту пошту директора ФБР Каша Пателя та виклали частину листування у відкритий доступ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , злам підтвердив представник Міністерства юстиції США.

Що сталося

Відповідальність за злам взяла на себе група Handala Hack Team. На своєму сайті хакери написали, що Патель "тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано".

Посадовець Мін'юсту підтвердив: особиста поштова скринька директора ФБР справді була скомпрометована. Матеріали, що з'явились в мережі, виглядають справжніми.

ФБР на запит про коментар не відповіло. Хакери також на зв'язок не вийшли.

Хто такі Handala

Handala позиціонує себе як пропалестинська хакерська група. Однак західні дослідники кібербезпеки вважають, що це один з кількох псевдонімів, під якими діють підрозділи кіберрозвідки іранського уряду.

Нещодавно ця ж група заявила про злам американської медичної компанії Stryker з Мічигану - хакери стверджують, що видалили значний масив даних компанії.

Що саме злили в мережу

Reuters не змогло самостійно підтвердити автентичність листів. Проте особиста адреса Gmail, яку Handala називає зламаною, збігається з адресою, пов'язаною з Пателем у попередніх витоках даних - це встановила компанія District 4 Labs, яка займається розвідкою даркнету.

Серед опублікованих матеріалів, за даними Reuters, є особисті фотографії директора ФБР та листування - як особисте, так і робоче. Листи датовані 2010-2019 роками.