Чи знайде Україна до зими 300 ракет до Patriot: прогноз єврокомісара з оборони

"Це (ракети до Patriot – ред.) справді те, про що просить Україна, і ми шукаємо способи допомогти. Але це значною мірою залежить від держав-членів, від позиції США – чи зможуть вони продати Україні додаткову кількість", - заявив Кубілюс.

За його словами, проблема в тому, що ракети до Patriot досі вироблялися дуже обмеженими партіями, а виробництво було зосереджене переважно в Сполучених Штатах. Зараз є перспектива надання ліцензій для України.

"Ми знаємо, що ліцензії надано Німеччині – вона розбудовує спеціальні виробничі потужності. Але цієї зими проблема дефіциту ракет Patriot, ймовірно, все ще залишатиметься актуальною", - підкреслив єврокомісар з питань оборони та космосу.

Проблеми з ракетами для ППО

Нагадаємо, однією з головних проблем для України є нестача ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть збивати балістику.

На цьому фоні Росія під час масованих ударів дедалі частіше використовує балістичні ракети. Під час кількох останніх обстрілів українська ППО не збила жодної балістики.