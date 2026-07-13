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Україні потрібно 300 ракет. Зеленський попросив про "зимовий пакет" Patriot

21:42 13.07.2026 Пн
2 хв
Глава держави наголосив, що до зими треба готуватися вже зараз
aimg Іван Носальський
Україні потрібно 300 ракет. Зеленський попросив про "зимовий пакет" Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна хотіла б отримати від союзників 300 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на зиму.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання "коаліції охочих".

Голова держави звернув увагу, що готуватися до зими треба розпочати вже зараз. Україна докладає максимум зусиль, щоб Росія пішла на переговори.

"Це літо вже стало найскладнішим для Росії. Наші далекобійні операції та удари середньої дальності будуть продовжені. Ми їх посилюватимемо", - наголосив він.

За словами Зеленського, один із головних способів зміцнення позицій України та Європи - це зимовий пакет ракет для ППО. Якщо в українських захисників буде достатньо ракет, щоб збивати ворожі цілі, Росія матиме менше причин затягувати війну до зими.

"Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для "Петріот" на місяць - 300 ракет на зиму. Прошу вас розглянути це", - зазначив він.

Проблеми з ракетами для ППО

Нагадаємо, зараз однією з головних проблем для України є нестача ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть збивати балістику.

На цьому фоні Росія під час масованих ударів дедалі частіше використовує балістичні ракети. Під час кількох останніх обстрілів українська ППО не збила жодної балістики.

При цьому під час останньої атаки на Київ росіяни використали свої ЗРК С-400, які є вкрай неточними та небезпечними для цивільного населення.

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