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F-Drones вперше в Україні отримала дозвіл на експорт дронів: бліц з CEO компанії

19:35 03.07.2026 Пт
2 хв
До якої країни поїдуть українські дрони вже цього місяця?
aimg Костянтин Широкун
F-Drones вперше в Україні отримала дозвіл на експорт дронів: бліц з CEO компанії Фото: F-Drones вперше в Україні отримала дозвіл на експорт дронів (Getty Images)
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Сполучені Штати купують велику партію українських безпілотників у компанії F-Drones. Компанія першою отримала дозвіл на експорт озброєння з України.

Про це заявив СЕО F-Drones Стас Хутор у коментарі РБК-Україна.

Про яку модель дронів йдеться?

Йдеться про БпЛА F10 – це тактичний FPV-дрон виробництва F-Drones. До США постачатиметься модифікація дрона, створена на базі системи, яка успішно застосовується українськими військовими на фронті з 2024 року, але адаптована відповідно до вимог конкурсу Drone Dominance Program Департаменту війни США.

Як ці дрони планується використовувати?

Безпілотник F10 був відібраний Пентагоном за результатами конкурсу Drone Dominance Program у лютому цього року. На першому етапі американські військові використовуватимуть ці системи для підготовки особового складу, випробувань та оцінки їхньої ефективності у власних умовах.

Логіка програми полягає в тому, що за результатами кількох етапів випробувань Департамент війни США має визначити обмежену кількість найбільш ефективних платформ, які в перспективі стануть базовими для оснащення американських військових. Після цього передбачається масштабування їхнього виробництва вже безпосередньо у Сполучених Штатах.

Коли орієнтовно будуть перші поставки?

Планується, що першу партію з 2 тисяч дронів американські військові отримають уже протягом липня. Усі ці дрони виготовлені в Україні.

У перспективі Сполучені Штати поступово збільшуватимуть рівень локалізації виробництва. Саме тому компанія планує перейти до моделі ліцензування технології та організації складання F10 безпосередньо у США.

Реалізувати цей етап повинен дозволити новий механізм спрощеного експорту військових технологій, який уряд України запровадив 1 липня. Це дасть змогу не лише постачати готові безпілотні системи, а й експортувати українські технології та компоненти для їх локалізованого виробництва у країнах-партнерах.

Експорт озброєння

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Україна запроваджує спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Нова модель дозволить скоротити термін розгляду заявок від виробників утричі.

Спрощена процедура діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоди у форматі Drone Deal, а її головна зміна - скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів.

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