Найдет ли Украина до зимы 300 ракет Patriot: прогноз еврокомиссара по обороне

"Это (ракеты в Patriot – ред.) действительно то, о чем просит Украина, и мы ищем способы помочь. Но это в значительной степени зависит от государств-членов, от позиции США – смогут ли они продать Украине дополнительное количество", - заявил Кубилюс.

По его словам, проблема в том, что ракеты в Patriot до сих пор производились очень ограниченными партиями, а производство было сосредоточено преимущественно в Соединенных Штатах. Сейчас есть перспектива предоставления лицензий для Украины.

"Мы знаем, что лицензии предоставлены Германии - она развивает специальные производственные мощности. Но этой зимой проблема дефицита ракет Patriot, вероятно, все еще будет оставаться актуальной", - подчеркнул еврокомиссар по обороне и космосу.

Проблемы с ракетами для ПВО

Напомним, одной из главных проблем для Украины есть нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут сбивать баллистику.

На этом фоне Россия при массированных ударах все чаще использует баллистические ракеты. Во время последних обстрелов украинская ПВО не сбила ни одной баллистики .