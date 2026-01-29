Чи змусили блекаути українців масово залишати домівки: що показало опитування

Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з цим побутові труднощі, більшість українців не змінили місце проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування.
Згідно з результатами дослідження, 87% опитаних українців залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми зі світлом, водою та опаленням.
Найбільш мобільними виявилися мешканці регіонів, які найбільше потерпають від атак на енергетику. Йдеться про Схід України та Київ. З цих територій тимчасово виїхали 21% і 18% респондентів відповідно.
Серед 13% українців, які були змушені змінити місце проживання через енергетичну скруту, більшість переїжджали недалеко: 60% залишилися в межах своєї області, ще половина – поїхали в іншу область України.
Переважна більшість опитаних, які тимчасово виїхали, планують повернутися додому після потепління або коли дозволить безпекова ситуація. Водночас частина мешканців Східного та Північного регіонів (16% і 22%) поки не бачать можливості для повернення.
Менше 10% респондентів заявили про намір виїхати з України протягом найближчих шести місяців. Цей показник відповідає результатам попередніх опитувань і свідчить, що навіть інтенсивні удари по енергетиці не спричинили нового сплеску міграції.
Головними причинами, які можуть змусити українців виїхати, залишаються загроза життю та здоров’ю, можлива окупація регіону або втрата житла. Побутові труднощі - відсутність світла, води чи опалення - все ще не є вирішальним фактором.
Разом із тим, у разі подальшого погіршення умов проживання 43% опитаних допускають зміну місця проживання.
Критичними чинниками можуть стати температура в оселі нижче 10 градусів, а також відсутність електрики, води чи каналізації понад 48 годин.
Однак, як і раніше, ключовою причиною для виїзду залишається безпекова ситуація.
Росія здійснила серію масованих атак на українську енергетичну систему. Удари припали на період різкого похолодання, що суттєво ускладнило роботу енергетиків і відновлення пошкодженої інфраструктури.
Наразі Україна переживає одну з найскладніших зим від початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони тривалий час залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.
Попри постійні зусилля енергетиків і комунальних служб, масовані обстріли та сильні морози призвели до значного дефіциту в енергосистемі. У результаті населення змушене адаптуватися до аварійних відключень електроенергії.
Одна з найскладніших ситуацій спостерігалася у Києві, де після російських атак екстрені відключення світла тривали понад два тижні. Втім, уже з 29 січня у столиці почали запроваджувати тимчасові графіки відключень замість аварійних.
