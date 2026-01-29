Індивідуальні графіки у Києві та до 10 годин без світла в областях: як вимикають електрику

Сьогодні, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.У Києві запроваджують індивідуальні графіки, адаптовані під кожен будинок.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Як пояснили у компанії, сьогодні в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомлені.

Київ

Від сьогодні у столиці вводять тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів.

Вони будуть індивідуальні для кожного будинку і підгрупи не діють.

Як пояснили у ДТЕК, ці нові графіки будуть нерівномірні в різних районах столиці, адже пошкодження енергосистеми теж були по місту неоднакові. Є будинки, що мають складну схему підключення, через що різні частини абонентів можуть відключатися за різними графіками.

На прикладі одного з будинків у Києві згідно з оприлюдненим графіком відключень електроенергії світла не буде загалом близько 14 годин на добу.

Стабільне електропостачання передбачене лише протягом однієї години, ще приблизно дев’ять годин позначені як період можливих відключень.

Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:

Київська область

За наказом НЕК Укренерго сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Дніпропетровська область

За даними ДТЕК, в області вимикатимуть світло протягом всієї доби. У більшості черг світло буде відсутнє три рази на добу, а у однієї (3.1) - чотири рази.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають екстрені відключення

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у четвер, 29 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.

Перелік адрес за чергами - тут.

Сумська область

В Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Чернігівська область

Сьогодні, 29 січня, діятиме графік погодинних відключень.

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Запорізька область

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 29.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 2.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 4.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 5.1: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 5.2: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 6.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 6.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Полтавська область

Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4 год до 4,5 год для кожної з черг у різний час доби:

з 00:00 по 06:00 запроваджений в обсязі 4 черг;

з 06:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 4.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 4 черг

Графік погодинних відключень світла на 29 січня:

Житомирська область

Миколаївська область

1.1 – 01:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

1.2 – 00:00 - 02:30; 05:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 00:30; 03:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

2.2 – 00:00 - 01:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

3.1 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 03:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 04:30; 07:00 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

4.2 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 23:30 00:00;

5.1 – 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

5.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00;

6.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

6.2 – 00:30 - 05:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 29 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Львівська область

29 січня у регіоні вимикатимуть світло у всіх чергах від одного до трьох разів за добу. Електроенергії, залежно від групи, не буде в середньому від 7 до 10 годин на добу.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 10 годин.

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів у Facebook Рівнеобленерго.

29 січня вони діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 – 00.00-04.00, 14.00-17.00;

підчерга 1.2 – 00.00-04.00, 14.00-17.00;

підчерга 2.1 – 04.00-08.00, 16.00-19.00;

підчерга 2.2 – 04.00-08.00, 16.00-19.00;

підчерга 3.1 – 06.00-10.00, 17.00-20.00;

підчерга 3.2 – 06.00-10.00, 17.00-20.00;

підчерга 4.1 – 08.00-12.00, 19.00-22.00;

підчерга 4.2 – 08.00-12.00, 19.00-22.00;

підчерга 5.1 – 10.00-14.00, 20.00-22.00;

підчерга 5.2 – 10.00-14.00, 20.00-00.00;

підчерга 6.1 – 12.00-16.00, 22.00-00.00;

підчерга 6.2 – 12.00-16.00, 22.00-00.00.

Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна: