Головна » Життя » Суспільство

Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла

Середа 28 січня 2026 22:22
UA EN RU
Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла Фото: Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві з опівночі 29 січня запроваджують тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося запровадити графіки з тим обсягом світла, який наразі доступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

Графіки будуть нерівномірними в різних районах міста через особливості пошкоджень енергосистеми. Вони не будуть прив’язані до звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо), а для кожного будинку передбачено окремий графік.

Переглянути графіки можна буде в чат-боті та на сайті. Через можливе перевантаження ресурсу затримка в оновленні даних може сягати до п’яти хвилин.

В ДТЕК додали, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Через наближення холодів і ризик нових обстрілів у разі погіршення обстановки столиця може повернутися до екстрених відключень.

Водночас у разі стабілізації ситуації в енергетиці Київ повернеться до звичних графіків із чергами.

ДТЕК попередив, що в перші дні тимчасові графіки доопрацьовуватимуть у процесі. Мешканців просять із розумінням поставитися до можливих неточностей, зазначаючи, що графіки запускають у максимально стислі терміни, аби кияни мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві

У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що головним об’єктом російської атаки в Києві стала енергетична інфраструктура.

Одразу ж комунальні служби та енергетики столиці почали відновлювати електропостачання, тепло й водоподачу після нічної масштабної атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Найскладніша ситуація залишається на Троєщині - там близько 600 житлових будинків досі без світла, тепла й води. Водночас у різних районах Києва для мешканців розгортають додаткові пункти обігріву.

Київ Відключеня світла ДТЕК
