Заставили ли блэкауты украинцев массово покидать дома: что показал опрос

Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности, большинство украинцев не сменили место жительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса.
Согласно результатам исследования, 87% опрошенных украинцев остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы со светом, водой и отоплением.
Наиболее мобильными оказались жители регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетику. Речь идет о Востоке Украины и Киеве. С этих территорий временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно.
Среди 13% украинцев, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетических трудностей, большинство переезжали недалеко: 60% остались в пределах своей области, еще половина - уехали в другую область Украины.
Подавляющее большинство опрошенных, которые временно выехали, планируют вернуться домой после потепления или когда позволит ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Восточного и Северного регионов (16% и 22%) пока не видят возможности для возвращения.
Менее 10% респондентов заявили о намерении уехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих опросов и свидетельствует, что даже интенсивные удары по энергетике не вызвали нового всплеска миграции.
Главными причинами, которые могут заставить украинцев уехать, остаются угроза жизни и здоровью, возможная оккупация региона или потеря жилья. Бытовые трудности - отсутствие света, воды или отопления - все еще не являются решающим фактором.
Вместе с тем, в случае дальнейшего ухудшения условий проживания 43% опрошенных допускают смену места жительства.
Критическими факторами могут стать температура в доме ниже 10 градусов, а также отсутствие электричества, воды или канализации более 48 часов.
Однако, как и раньше, ключевой причиной для выезда остается ситуация с безопасностью.
Россия осуществила серию массированных атак на украинскую энергетическую систему. Удары пришлись на период резкого похолодания, что существенно осложнило работу энергетиков и восстановление поврежденной инфраструктуры.
Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. В крупных городах целые районы длительное время оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.
Несмотря на постоянные усилия энергетиков и коммунальных служб, массированные обстрелы и сильные морозы привели к значительному дефициту в энергосистеме. В результате население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям электроэнергии.
Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель. Впрочем, уже с 29 января в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.
Новые графики будут индивидуальными для каждого дома, без разделения на подгруппы. Как узнать о времени отключения света в Киеве - читайте в материале РБК-Украина.
Отдельно РБК-Украина также рассказывает, где и как сегодня в Украине отключают электроэнергию.