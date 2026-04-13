Чи зможе Угорщина змінити ЄС? В Axios назвали умову, за якої Мадяру це вдасться

За попередніми даними опрацьовано понад 80% голосів і Віктор Орбан вже визнав свою поразку. В парламенті партія Мадяра "Тиса" отримає 138 мандатів у зі 199 (конституційна більшість).

Саму тут Мадяру, на думку аналітиків Axios, треба буде здобути та закріпити свою перемогу. Поки що за партією "Фідес" залишається 54 мандати й підрахунок ще не завершено.

У випадку саме перемоги партії Мадяр зможе набрати голоси, необхідні для скасування деяких масштабних конституційних змін, запропонованих Орбаном.

Чому Орбан програв Мадяру

В Axios вважають, що спрацював комплекс причин: 16 років у владі, багаторічні звинувачення у корупції всередині уряду та затяжна економічна криза. А ще додались постійні конфлікти з Європейським Союзом та відчуття ізоляції країни на міжнародній арені.