Чи зможе Угорщина змінити ЄС? В Axios назвали умову, за якої Мадяру це вдасться

00:29 13.04.2026 Пн
2 хв
Щоб здійснити зміни можливому новому прем'єрові треба виграти ще одну битву, вже у парламенті
aimg Пилип Бойко
Фото: Петер Мадяр на мітингу (Facebook/Péter Magyar﻿)

На тлі перемоги у парламентських виборах в Угорщині, де на цей момент Петер Мадяр впевнено випереджає Віктора Орбана, аналітики замислюються над його наступним кроком. Тільки ще одна перемога, вже у парламенті, поверне Угорщину на європейський шлях, з якого її зводив Орбан.

За попередніми даними опрацьовано понад 80% голосів і Віктор Орбан вже визнав свою поразку. В парламенті партія Мадяра "Тиса" отримає 138 мандатів у зі 199 (конституційна більшість).

Саму тут Мадяру, на думку аналітиків Axios, треба буде здобути та закріпити свою перемогу. Поки що за партією "Фідес" залишається 54 мандати й підрахунок ще не завершено.

У випадку саме перемоги партії Мадяр зможе набрати голоси, необхідні для скасування деяких масштабних конституційних змін, запропонованих Орбаном.

Чому Орбан програв Мадяру

В Axios вважають, що спрацював комплекс причин: 16 років у владі, багаторічні звинувачення у корупції всередині уряду та затяжна економічна криза. А ще додались постійні конфлікти з Європейським Союзом та відчуття ізоляції країни на міжнародній арені.

Що відбувалося в Угорщині на тлі виборів

Розуміючи, що програє молодому опонентові Віктор Орбан, за допомогою Москви, розвернув армію інтернет-ботів. У всіх соцмережах вони атакували виборців пропагандою, лякаючи їх загрозою з України та дестабілізацію у випадку програшу чинного прем'єра.

Якщо Кремль підтримував Орбана негласно, то американці робили це особисто. До Будапешту приїжджав віцепрезидент США Джей Ді Венс, який виступав із підтримкою прем'єра на зібранні його прибічників. Сам Дональд Трамп неодноразово гарно відгукувався про Орбана та обіцяв угорцям "процвітання" за підтримкою Штатів у разі його чергового переобрання.

Не оминув підтримкою сусіда очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо. Він публічно підтримав прем'єра Угорщини за день до початку парламентських виборів.

