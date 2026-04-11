Кремлівський "інкубатор" у Telegram: як Орбан залякує Угорщину перед виборами
Російські мережі дезінформації намагаються врятувати Віктора Орбана від поразки на парламентських виборах, що відбудуться вже 12 квітня. Через Telegram розганяють скоординовані хвилі страху та маніпуляцій, а однією з "лякалок" виступає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Опитування дають Орбану неоднозначні шанси. Дослідники Vox Harbor проаналізували понад 628 000 повідомлень у месенджері й виявили чітку координацію. Однакові фрази з'являються на різних каналах одночасно, що є ознакою спланованої кампанії.
Хоча Telegram в Угорщині поступається Facebook, він став "лабораторією" для фейків. Тут створюють наративи, які потім їх масово переносять у TikTok та інші соцмережі. Reuters перевірило і підтвердило: сотні постів у Facebook і Twitter дослівно повторюють тези з Telegram-каналів.
Хто стоїть за "промиванням мізків" виборців в Угорщині
Виявилось, що значну частину проорбанівського контенту створюють росіяни. Дослідники виділили ключові джерела впливу:
- Uncut-News.ch - праворадикальна платформа з Німеччини;
- Ukraina.ru - підрозділ російського державного холдингу "Россия сегодня";
- Rybar - канал, що напряму пов’язаний із російськими військовими.
Окрему роль відіграє угорський канал Oroszok Az Igazság Oldalán ("Росіяни на боці правди"). Його адміністратори перекладають російську пропаганду на угорську мову, що робить брехню доступною для пересічного виборця.
Основні страшилки: від війни з РФ до змови Києва
Пропагандисти б'ють по емоціях і хочуть налякати людей наслідками зміни влади. Основні тези кампанії повністю копіюють риторику самого Орбана:
- загроза війни - зовнішні сили хочуть втягнути Угорщину у конфлікт України з Росією.
- втрата суверенітету - Брюссель намагається знищити незалежність країни;
- змова Києва - пропаганда поширює фейки про те, що лідери України готують акції проти Орбана.
Петер Креко, директор аналітичного центру Political Capital, підтверджує системність вкидів:
"Наративи абсолютно однакові. Крім того, ми виявили досить багато скоординованої поведінки як у TikTok, так і у Facebook... Ми виявили, що в багатьох випадках це, здається, російський контент, який просто перекладається".
Що ще відомо про вибори в Угорщині
Ми вже повідомляли, що угорський прем’єр-міністр Орбан заявляв про готовність надати російському диктатору Путіну всю необхідну допомогу для "врегулювання" війни в Україні.
Крім того, колишній представник кримінального світу Угорщини розповів про зв’язки Орбана з підпільними колами Будапешта в 1990-х роках.
А ще розгорівся скандал через витік розмови Орбана з Путіним. Угорському прем'єрові довелось виправдовуватися за своє підлабузництво перед диктатором РФ, заявивши, що він "готовий стати мишкою Путіна" заради інтересів батьківщини.