Изменят ли комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники: ответ ОВА

Вторник 16 декабря 2025 13:26
UA EN RU
Изменят ли комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники: ответ ОВА Изменится ли на праздники комендантский час - важный вопрос для жителей области (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала, может ли измениться комендантский час в связи с приближением рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководительницы ОВА к гражданам в Facebook.

Каким будет комендантский час в Ивано-Франковской области на праздники

Онищук напомнила, что Украина приближается к рождественским и новогодним праздникам.

При этом в адрес Ивано-Франковской военной администрации поступает очень много обращений, "насчет уменьшения срока, времени комендантского часа".

По словам руководительницы ОВА, комендантский час в области "остается без изменений".

"И продлится с полуночи (00:00, - Ред.) до 5 часов утра (05:00, - Ред.). Никаких изменений не будет", - сообщила Онищук.

Она отметила, что в нашей стране идет война и никто не должен об этом забывать.

"Поэтому прошу всех жителей области неукоснительно соблюдать требования комендантского часа", - подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что в это время нужно:

  • находиться дома;
  • не нарушать общественный порядок;
  • с пониманием относиться к мерам безопасности.

"Сегодня ребята на фронте в адских боях нас защищают. Поэтому порядок и дисциплина - чрезвычайно важны для тыловых областей. Поэтому прошу, конечно, обеспечивать все меры безопасности", - добавила Онищук.

В завершение она обратилась ко всем жителям Ивано-Франковской области с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Вы видите, как враг атакует прифронтовые области, Киевскую область, тыловые области. Как ракеты летят не только в энергетику, но и на жилые дома, где живут мирные люди. На больницы. Поэтому сегодня очень важно сохранить самое главное, что дал Господь Бог, - это жизнь и здоровье. Поэтому будьте внимательны к каждому сигналу воздушной тревоги", - подытожила руководительница ОВА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что продолжительность комендантского часа изменили в городе Кривой Рог и в Криворожском районе Днепропетровской области.

Кроме того, обновили график комендантского часа в Запорожской области (теперь в некоторых громадах он длится дольше).

Между тем в Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа.

Читайте также, изменят ли комендантский час и график транспорта в Киеве во время праздников.

