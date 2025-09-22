У Кривому Розі змінили час комендантської години: що відомо

У місті Кривий Ріг та у Криворізькому районі Дніпропетровської області було змінено тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка у Facebook.

Як змінилась комендантська година у Кривому Розі

"Увага. Інформація щодо зміни тривалості комендантської години на території Криворізького району. Включно з містом Кривий Ріг", - повідомив очільник районної військової адміністрації.

Згідно з його інформацією, відсьогодні - 22 вересня - комендантська година в районі та в місті діятиме:

з опівночі;

до 5 години ранку.

Ситниченко зауважив, що "це питання було розглянуте на Раді оборони області та остаточно ухвалене на Раді оборони Криворізького району".

"Правила виконання комендантської години - обов'язкові для всіх", - наголосив він.

Дещо згодом голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул підтвердив: "з сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24:00 до 05:00, тобто починається на одну годину пізніше".

"Таке рішення ухвалено на Раді оборони області за нашим зверненням", - уточнив посадовець у своєму Facebook.

Публікація Вілкула (скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul)

Варто зазначити, що до цього (починаючи з 13 грудня 2022 року) комендантська година у Кривому Розі починалась о 23:00 і тривала до 05:00.