У Кривому Розі змінили час комендантської години: що відомо

Понеділок 22 вересня 2025 14:06
UA EN RU
У Кривому Розі змінили час комендантської години: що відомо Комендантська година у Кривому Розі змінилась (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У місті Кривий Ріг та у Криворізькому районі Дніпропетровської області було змінено тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка у Facebook.

Як змінилась комендантська година у Кривому Розі

"Увага. Інформація щодо зміни тривалості комендантської години на території Криворізького району. Включно з містом Кривий Ріг", - повідомив очільник районної військової адміністрації.

Згідно з його інформацією, відсьогодні - 22 вересня - комендантська година в районі та в місті діятиме:

  • з опівночі;
  • до 5 години ранку.

Ситниченко зауважив, що "це питання було розглянуте на Раді оборони області та остаточно ухвалене на Раді оборони Криворізького району".

"Правила виконання комендантської години - обов'язкові для всіх", - наголосив він.

Дещо згодом голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул підтвердив: "з сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24:00 до 05:00, тобто починається на одну годину пізніше".

"Таке рішення ухвалено на Раді оборони області за нашим зверненням", - уточнив посадовець у своєму Facebook.

У Кривому Розі змінили час комендантської години: що відомоПублікація Вілкула (скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul)

Варто зазначити, що до цього (починаючи з 13 грудня 2022 року) комендантська година у Кривому Розі починалась о 23:00 і тривала до 05:00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запланували перевірку спецперепусток, виданих для пересування вночі.

Крім того, керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що працює над впровадженням процесу цифровізації, який дозволить повністю скасувати паперові перепустки.

Читайте також, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години та що пропонує змінити Кабінет міністрів.

