Чи змінилася позиція Варшави щодо збиття ракет та дронів над Україною: відповідь Генштабу Польщі

Польща не збиватиме ракети або безпілотники, що летять над територією України. Позиція Польщі та союзників щодо цього питання залишається незмінною.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Наша позиція і позиція союзників зрозуміла. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист союзного неба визначається нашими кордонами", - зазначив він.

Питання про збиття російських ракет над Україною

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща працюють над створенням механізму, який дозволить польській системі ППО відстежувати ракети та дрони над українською територією.

Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що перед ухваленням такого рішення Варшава має провести консультації з партнерами щодо НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив можливість обговорення питання про перехоплення російських ракет над Україною силами НАТО на майбутній зустрічі міністрів країн-членів Альянсу.

Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що можливість збивання країнами-партнерами ракет і дронів РФ над Україною має більше ризиків, ніж переваг.

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