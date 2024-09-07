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Більше ризику, ніж переваг: міністр оборони Нідерландів про ідею збиття ракет над Україною

Субота 07 вересня 2024 20:14
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Більше ризику, ніж переваг: міністр оборони Нідерландів про ідею збиття ракет над Україною Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Можливість збиття країнами-партнерами ракет і дронів РФ над Україною має більше ризиків, ніж переваг. Ця ідея може бути не "найефективнішим вирішенням проблеми".

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що участь НАТО у збитті ракет РФ над територією України буде мати обмежені переваги. Зокрема, якщо поставити системи ППО на кордоні з Україною, то вони зможуть покрити відносно невелику територію.

"У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", - пояснив міністр.

Він додав, що саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО. Брекельманс вважає, що такий підхід партнерів в тому числі на користь Україні.

"Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", - резюмував голова Міноборони Нідерландів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні повідомляв, що Україна і Польща працюють над механізмом, щоб польська ППО могла читати ракети і дрони над Україною.

Зі свого боку міністр оборони Польщі заявляв, що перш ніж ухвалити відповідне рішення, країні слід проконсультуватися з партнерами по НАТО.

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