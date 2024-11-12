ua en ru
Вт, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Изменилась ли позиция Варшавы по сбитию ракет и дронов над Украиной: ответ Генштаба Польши

Вторник 12 ноября 2024 14:15
UA EN RU
Изменилась ли позиция Варшавы по сбитию ракет и дронов над Украиной: ответ Генштаба Польши Фото: начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула (flickr.com/ministerstwoobronynarodowej)
Автор: Валерия Полищук

Польша не будет сбивать ракеты или беспилотники, летящие над территорией Украины. Позиция Польши и союзников по этому вопросу остается неизменной.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Наша позиция и позиция союзников ясна. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - отметил он.

Вопрос о сбитии российских ракет над Украиной

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша работают над созданием механизма, который позволит польской системе ПВО отслеживать ракеты и дроны над украинской территорией.

После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что перед принятием такого решения Варшава должна провести консультации с партнерами по НАТО.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность обсуждения вопроса о перехвате российских ракет над Украиной силами НАТО на предстоящей встрече министров стран-членов Альянса.

В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что возможность сбивания странами-партнерами ракет и дронов РФ над Украиной имеет больше рисков, чем преимуществ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине Война России против Украины Ракетная атака
NEWS
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города