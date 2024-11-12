Изменилась ли позиция Варшавы по сбитию ракет и дронов над Украиной: ответ Генштаба Польши

Польша не будет сбивать ракеты или беспилотники, летящие над территорией Украины. Позиция Польши и союзников по этому вопросу остается неизменной.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Наша позиция и позиция союзников ясна. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - отметил он.

Вопрос о сбитии российских ракет над Украиной

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша работают над созданием механизма, который позволит польской системе ПВО отслеживать ракеты и дроны над украинской территорией.

После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что перед принятием такого решения Варшава должна провести консультации с партнерами по НАТО.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность обсуждения вопроса о перехвате российских ракет над Украиной силами НАТО на предстоящей встрече министров стран-членов Альянса.

В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что возможность сбивания странами-партнерами ракет и дронов РФ над Украиной имеет больше рисков, чем преимуществ.

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