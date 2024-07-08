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Зеленський заявив про розробку механізму знищення ракет РФ Польщею

Варшава, Понеділок 08 липня 2024 16:10
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Зеленський заявив про розробку механізму знищення ракет РФ Польщею Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська протиповітряна оборона збиватиме російські ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що це стосується лише тих повітряних цілей, які були випущені у напрямку Польщі.

Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти кілька разів запускали свої ракети у бік Польщі. Вони навіть порушували польський повітряний простір, але ППО їх не збивала.

Після одного з таких випадків глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати такі ракети. Оскільки якщо нічого не робити, то Росія може розцінити це "як заохочення".

До речі, Зеленський сьогодні, 8 липня, перебуває з візитом у Варшаві. Там він підписав угоду про гарантії безпеки для України.

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