Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони
Польща не збиватиме російські ракети у небі над Україною, які летять на захід країни, без ухвалення відповідного рішення всіма членами НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в інтерв’ю "Польському радіо".
За його словами, Україна давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.
Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не буде самостійно приймати жодних рішень у цьому питанні, і що "це має бути рішення всього НАТО".
Польський міністр зазначив, що такої згоди в НАТО наразі немає і вказав на позицію Білого дому, де заявили, що не хочуть ескалації конфлікту.
"Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення", - додав він.
Польща може збивати російські ракети над Україною
Російські війська під час атак по Україні неодноразово запускали ракети у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Проте, польська ППО їх не збивала.
Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.
Вчора у Держдепі США розповіли, що під час саміту НАТО країни-члени Альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку, під час обстрілів України.
А сьогодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати та НАТО не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща, ймовірно, не буде збивати російські ракети над Україною.
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