Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони

Польща не збиватиме російські ракети у небі над Україною, які летять на захід країни, без ухвалення відповідного рішення всіма членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в інтерв’ю "Польському радіо" .

За його словами, Україна давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не буде самостійно приймати жодних рішень у цьому питанні, і що "це має бути рішення всього НАТО".

Польський міністр зазначив, що такої згоди в НАТО наразі немає і вказав на позицію Білого дому, де заявили, що не хочуть ескалації конфлікту.

"Звісно, ​​щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення", - додав він.