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Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною

Вівторок 05 листопада 2024 08:59
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Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Питання щодо перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії про межі права на самооборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", - підкреслив він.

Міністр додав, що з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

"Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - зазначив він.

Збиття ракет над Україною

Президент Володимир Зеленський у липні повідомив, що Україна та Польща працюють над створенням механізму, який дозволить польській ППО відстежувати ракети та дрони над територією України.

Своєю чергою, міністр оборони Польщі зазначив, що перед ухваленням такого рішення Варшава має провести консультації з партнерами по НАТО.

При цьому міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що можливість збиття країнами-партнерами ракет і дронів РФ над Україною має більше ризиків, ніж переваг.

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