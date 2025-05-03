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Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів, - Зеленський

Київ, Субота 03 травня 2025 12:42
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Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна готова до припинення вогню з Росією, але наполягає на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав президент.

"Перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін на три дні з 7 по 10 травня, Зеленський назвав "театральною постановкою". Глава держави наголосив, що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо.

"Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо.

Путінське "перемир'я" на 9 травня

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" з 7 по 10 травня на честь "Дня перемоги", яке відзначається в Росії.

В Україні не вірять у путінське "перемир'я", оскільки під час так званого великоднього "режиму тиші" Росія не припинила повністю обстріли та атаки на фронті.

При цьому 9 травня у Москві пройде великий парад до "Дня перемоги". Путін запросив на парад деяких європейських лідерів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич заявили, що поїдуть до Москви 9 травня. Більше того, сербські військові візьмуть участь у параді.

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