Чи зайшли росіяни у два населені пункти на Дніпропетровщині: що кажуть у ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найгарячішими напрямками на сході залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як відомо, за останні три тижні Сили оборони зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Водночас у Росії неодноразово заявляли про нібито просування вглиб Дніпропетровської області.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни хочуть зайти на 10 кілометрів углиб Дніпропетровської області.

За його словами, так ворог хоче створити на території регіону так звану "буферну зону".

Водночас у ЗСУ повідомляли, що росіяни не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.