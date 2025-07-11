Росіяни хочуть увійти вглиб Дніпропетровської області на 10 км, - Буданов

Російські окупанти мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області. Тому їм доручено створити там "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg .

За його словами, російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області, тож їм доручено створити ще одну "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів.

"Захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереалістичне", - сказав Буданов.

"Наступ" росіян на Дніпропетровську область

Нагадаємо, у Росії неодноразово заявляли про нібито просування вглиб Дніпропетровської області.

Ще в травні 2025 року там повідомляли, буцімто війська РФ перетнули адміністративний кордон з Донеччиною біля Новомиколаївки. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак тоді наголосив, що це черговий фейк, спрямований на дестабілізацію.

У червні в Росії знову заговорили про "наступ" на Дніпропетровську область Кремль каже, що формує там "буферну зону". Українська сторона цю інформацію заперечила.

Дані мапи DeepState також не підтверджують виходу армії РФ на адміністративний кордон області.

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.