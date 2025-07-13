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Бої впритул наблизилися до Дніпропетровщини, але росіян там немає, - ОСУВ "Хортиця"

Неділя 13 липня 2025 11:07
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Бої впритул наблизилися до Дніпропетровщини, але росіян там немає, - ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне фото: росіяни наблизилися до Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.

Про це заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Трегубов нагадав, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу.

"Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог - ред.) не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону", - додав він.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця", мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним, немає.

Також Трегубов зазначив, що диверсанти в теорії можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Але, як додав спікер, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волинської області з Білорусі.

Плани Росії

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни хочуть зайти на 10 кілометрів углиб Дніпропетровської області.

За його словами, так ворог хоче створити на території регіону так звану "буферну зону".

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