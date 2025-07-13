Бої впритул наблизилися до Дніпропетровщини, але росіян там немає, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.

Про це заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Трегубов нагадав, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу.

"Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог - ред.) не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону", - додав він.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця", мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним, немає.

Також Трегубов зазначив, що диверсанти в теорії можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Але, як додав спікер, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волинської області з Білорусі.