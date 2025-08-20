ua en ru
Ср, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході

Середа 20 серпня 2025 14:47
UA EN RU
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найгарячішими напрямками на сході залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський напрямки. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", - зазначив Сирський.

За його словами, Сили оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

"Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - додав він.

Сирський також підкреслив, що Збройні сили України спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням.

"Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Просування ЗСУ у Донецькій області

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України за останні два тижні зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, з 4 по 17 серпня українські військові повністю зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. У результаті боїв війська РФ втратили майже тисячу військових убитими, понад 350 пораненими, ще 37 окупантів потрапили в полон.

Окрім того, за останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автомобільної техніки армії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Олександр Сирський Донецька область
Новини
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
Аналітика
Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі