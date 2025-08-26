Зашли ли россияне в два населенных пункта на Днепропетровщине: что говорят в ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самыми горячими направлениями на востоке остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

Как известно, за последние три недели Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

В то же время в России неоднократно заявляли о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне хотят зайти на 10 километров вглубь Днепропетровской области.

По его словам, так враг хочет создать на территории региона так называемую "буферную зону".

В то же время в ВСУ сообщали, что россияне не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.