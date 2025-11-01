Чи запровадять в України зимовий вступ в університети? У МОН пояснили, що може змінитись

Кому і чим допоможе зимова вступна кампанія

За словами експерта, запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів дасть можливість якісно підготуватися до складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Особливо студентам пільгових категорій і молоді, яка приїздить й евакуюється з тимчасово окупованих територій, але не встигає вступити в університет в рамках загальної вступної кампанії", - зауважив Трофименко.

Він пояснив, що "для них буде можливість в університеті, за рахунок держави, зі стипендіальним забезпеченням та із забезпеченням гуртожитку":

вчитись на підготовчому відділенні;

підготуватись до складання НМТ.

"Можливо, студент одразу буде обирати університет і в тому університеті готуватись до складання НМТ. І потім - вступати на перший курс. Це буде його нульовий курс", - додав заступник міністра.

Як може "працювати" нововведення на практиці

Трофименко розповів, що на практиці зміни можуть виглядати так: "На підготовчому відділенні вступник, скажімо, з тимчасово окупованої території, обирає ЗВО, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ".

"Також в університеті, який обрав студент як нульовий курс, він може отримати до 15 додаткових балів при вступі", - повідомив посадовець.

Він пояснив, що це - додатковий бонус, який додається в конкурсний бал.

"І молода людина матиме більше шансів отримати бюджетне місце й стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО", - додав фахівець.

Водночас він зауважив, що "ці бали не будуть працювати в інших університетах" - лише в тому, який було обрано заздалегідь.

Проте в цілому, в межах вступної кампанії, людина - вільна у своєму виборі.

"Це можна вважати однією з форм інтеграції й залучення до студентського життя й до середовища. Коли держава бере і "проводить" майбутнього студента від підготовки до вступу, забезпечуючи його житлом та стипендією", - наголосив Трофименко.

Насамкінець він зауважив, що це - те, що пропонує Міністерство освіти й науки України.

"Остаточне рішення ще має бути прийняте. Ми запропонували свої бачення і чекаємо його затвердження", - підсумував урядовець.