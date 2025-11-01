Чи запровадять в України зимовий вступ в університети? У МОН пояснили, що може змінитись

Задач і справжніх викликів у вищій освіті в Україні сьогодні дуже багато. Проте найголовніше - втримати людей, зберегти людський потенціал і підтримати сильні університети (або ж підсилити ті, які цього потребують). Одна з ідей - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній ректор Маріупольського державного університету і нині заступник міністра з вищої освіти Микола Трофименко.
За словами експерта, запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів дасть можливість якісно підготуватися до складання національного мультипредметного тесту (НМТ).
"Особливо студентам пільгових категорій і молоді, яка приїздить й евакуюється з тимчасово окупованих територій, але не встигає вступити в університет в рамках загальної вступної кампанії", - зауважив Трофименко.
Він пояснив, що "для них буде можливість в університеті, за рахунок держави, зі стипендіальним забезпеченням та із забезпеченням гуртожитку":
"Можливо, студент одразу буде обирати університет і в тому університеті готуватись до складання НМТ. І потім - вступати на перший курс. Це буде його нульовий курс", - додав заступник міністра.
Трофименко розповів, що на практиці зміни можуть виглядати так: "На підготовчому відділенні вступник, скажімо, з тимчасово окупованої території, обирає ЗВО, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ".
"Також в університеті, який обрав студент як нульовий курс, він може отримати до 15 додаткових балів при вступі", - повідомив посадовець.
Він пояснив, що це - додатковий бонус, який додається в конкурсний бал.
"І молода людина матиме більше шансів отримати бюджетне місце й стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО", - додав фахівець.
Водночас він зауважив, що "ці бали не будуть працювати в інших університетах" - лише в тому, який було обрано заздалегідь.
Проте в цілому, в межах вступної кампанії, людина - вільна у своєму виборі.
"Це можна вважати однією з форм інтеграції й залучення до студентського життя й до середовища. Коли держава бере і "проводить" майбутнього студента від підготовки до вступу, забезпечуючи його житлом та стипендією", - наголосив Трофименко.
Насамкінець він зауважив, що це - те, що пропонує Міністерство освіти й науки України.
"Остаточне рішення ще має бути прийняте. Ми запропонували свої бачення і чекаємо його затвердження", - підсумував урядовець.
Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.
Дещо згодом - на початку вересня - директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що "наразі про впровадження зимової вступної кампанії в Україні не йдеться".
Водночас вона зауважила, що УЦОЯО разом із Міністерством освіти й науки України "вивчає це питання" за дорученням уряду.
Тим часом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".
