Чи залучені депутати до переговорів щодо мирного плану: Мережко відповів

Мережко нагадав, що лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія брав участь у перемовинах у Парижі, де також спілкувався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

"В принципі немає такої юридичної потреби для залучення Ради (до переговорів - ред.), тому що питання зовнішньої політики - це прерогатива президента. В тому числі ведення перемовин. Він вирішує, хто входить у делегацію", - зазначив нардеп.

Він додав, що якщо це міжнародний договір, він відповідає певним критеріям і Конституції, також є закон про міжнародні договори України, тоді це питання надання або ненадання згоди парламентом.