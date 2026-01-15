UA

Чи залучені депутати до переговорів щодо мирного плану: Мережко відповів

Фото: Олександр Мережко (facebook.com/oleksandr.merezhko)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Немає юридичної потреби для залучення депутатів до переговорів щодо мирного плану. Однак міжнародний договір повинна погодити Верховна Рада.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова міжнародного Комітету Верховної Ради України Олександр Мережко.

Мережко нагадав, що лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія брав участь у перемовинах у Парижі, де також спілкувався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

"В принципі немає такої юридичної потреби для залучення Ради (до переговорів - ред.), тому що питання зовнішньої політики - це прерогатива президента. В тому числі ведення перемовин. Він вирішує, хто входить у делегацію", - зазначив нардеп.

Він додав, що якщо це міжнародний договір, він відповідає певним критеріям і Конституції, також є закон про міжнародні договори України, тоді це питання надання або ненадання згоди парламентом.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану.

28 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Флориду, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Однак, попри всі напрацювання і ніби-то стовідсоткові гарантії безпеки для України, найголовніше та найсуперечливіше питання територій поки так і не вирішилося, хоча глава Білого дому каже, що до рішення близько.

Зеленський своєю чергою заявив, що мирний план наразі готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на 100%.

Також нещодавно у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

7 січня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Тим часом Зеленський сподівається отримати відповідь від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця.

