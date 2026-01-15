Привлечены ли депутаты к переговорам по мирному плану: Мережко ответил

Мережко напомнил, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в переговорах в Париже, где также общался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

"В принципе нет такой юридической необходимости для привлечения Совета (к переговорам - ред.), потому что вопросы внешней политики - это прерогатива президента. В том числе ведение переговоров. Он решает, кто входит в делегацию", - отметил нардеп.

Он добавил, что если это международный договор, он соответствует определенным критериям и Конституции, также есть закон о международных договорах Украины, тогда это вопрос предоставления или непредоставления согласия парламентом.