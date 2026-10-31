Грозят ли Украине аномальный холод и мороз, как прошлой зимой: ответ климатолога
Современные климатические модели позволяют оценить зимние тенденции в Украине на годы вперед. Но это - не обычные прогнозы погоды.
Об этом рассказала в интервью РБК-Украина заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Как создаются прогнозы на тот или иной сезон
Климатолог рассказала, что долгосрочные прогнозы (например, на зиму), создают мировые прогностические центры.
"Потому что это сложные расчеты и требуют много ресурсов", - объяснила Балабух.
Тем временем украинские специалисты могут ими пользоваться и уточнять - в соответствии с тем, как развиваются процессы в Украине.
"Эти климатические прогнозы показывают, насколько температура воздуха или количество осадков отличаются от климатической нормы, то есть от средних многолетних значений за 30-летние периоды", - отметила синоптик.
Следовательно, они отражают "усредненную картинку ожидаемых условий за месяц или сезон, характеризуя общие черты погоды, которые будут преобладать в течение этого периода".
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Можно ли сказать сейчас, какой будет зима в Украине
"Анализ расчетов мировых прогностических центров свидетельствует, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы в среднем на 1-2 градуса", - сообщила Балабух.
Есть также расчеты, по ее словам, согласно которым "температура воздуха может быть в пределах климатической нормы".
"Но ни одна численная модель не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже нормы", - признала специалист.
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Насколько наперед могут "заглядывать" такие прогнозы
Представительница гидрометеорологического института рассказала, что "современные климатические модели позволяют оценить, какими могут быть зимы в Украине до середины и даже до конца века".
Но это - не обычные прогнозы погоды, а "климатические проекции, учитывающие разные сценарии будущего развития человечества (прежде всего объемы выбросов парниковых газов)".
"Например, по сценарию высоких выбросов парниковых газов RCP8.5, температура воздуха в Украине к середине столетия может повыситься еще на 1,5-2°С, а к концу - на 3-4°С (по сравнению с современным климатическим периодом)", - поделилась специалист.
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Означает ли это, что холодных зим больше не будет
"Это не значит, что зимы станут такими же, как в Крыму", - отметила Балабух.
Ведь речь идет прежде всего об "общем потеплении климата".
В то время как "сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов - будут сохраняться".
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Могут ли повторяться такие морозы, как прошлой зимой
На протяжении прошлой зимы (2025-2026 годов) в Украине местами фиксировали немалый мороз.
Балабух объяснила, что даже учитывая климатические изменения, утверждать, что такие холодные зимы повторяться не будут - нельзя.
"Несмотря на общее потепление климата, холодные зимы и сильные морозы в Украине и в дальнейшем возможны", - подчеркнула она.
Специалист добавила, что сезонные прогнозы:
- показывают, насколько средняя температура зимы может отличаться от климатической нормы;
- но не позволяют предусмотреть все похолодания и потепления.
"В течение последних лет мы преимущественно прогнозировали зимы на 1-2°С теплее нормы, и в целом эти прогнозы сбывались. Однако прошлой зимой вторжения арктического воздуха в январе и феврале вызвали значительное похолодание", - констатировала синоптик.
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Она напомнила, что тогда в северных областях температура в отдельные периоды была на 4°С ниже нормы (тогда как на юге - оставалась близкой к ней, а на Закарпатье - выше).
"Поэтому даже теплая по средним показателям зима может сопровождаться сильными морозами", - признала специалист.
При этом "периоды аномального холода могут чередоваться с оттепелями".
"И в результате средняя температура за месяц или сезон будет близкой к норме. Точнее предусмотреть такие изменения погоды позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток", - подытожила Балабух.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в ноябре.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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