Чи заборонені штучні квіти на цвинтарі? Що каже Церква та як побороти "силу звички"
Напередодні поминальних днів питання штучних квітів на кладовищах як ніколи актуальне. Поки в одних населених пунктах від пластику вже відмовляються, в інших - досі "триває боротьба".
Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
Як ставиться до штучних квітів Церква
Священник розповів, що штучні або пластикові квіти, вінки чи інші зайві декоративні прикраси залишати на могилках рідних на кладовищі не потрібно.
Це, за його словами, і "рекомендації" Церкви, і "побажання".
"Якщо ми будемо залишати пластикові квіти. Чи, наприклад, інші якісь речі приносити... Пластик, ми знаємо, довго розкладається. Близько 100-150 років потрібно, щоб пластик розклався", - нагадав Бобик.
Він пояснив, що це питання напрочуд важливе, адже йдеться про забруднення довкілля.
"І як наслідок - потім ми бачимо, що дуже багато хворіють діти, дорослі. Внаслідок цього всього. Нашого ставлення до довкілля і до майбутніх поколінь", - констатував отець Іван.
Насправді, на його думку, "на кладовищах потрібні живі квіти".
"Або ж можна засіяти травою - щоб був газон на могилі", - порадив настоятель храму.
Від штучних квітів на кладовищах давно потрібно відмовитись (інфографіка: РБК-Україна)
Від чого залежить ситуація зі штучними квітами
Ситуація зі штучними квітами на кладовищах в Україні, за словами Бобика, "залежить від конкретного регіону".
"Наприклад у нас (у місті Бровари Київської області, - Ред.) є Духовна рада. Таке об'єднання конфесій нашого міста. Де ми це питання піднімали, обговорювали і казали, щоб люди не несли штучних квітів на кладовище", - поділився священник.
Воднос він визнав, що "все одно люди несуть".
"Не так легко це все викорінити. Тим паче для когось це - комерція", - констатував настоятель храму.
Говорячи про успішну "боротьбу" зі штучними виробами на могилках, він згадав Західну Україну.
"Я знаю, наприклад, на Західній Україні деякі священнослужителі (особливо в селах), вже позбулися цієї традиції щодо пластикових квітів", - поділився Бобик.
Тим часом у містах, за його словами, зробити це важче.
"Тому що там - багато храмів. Не так все легко. А на такому, сільському рівні, це можливо зробити", - підсумував священник.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли на цвинтарі "до Проводів" краще не прибирати.
Крім того, ми пояснювали, чи є різниця між назвами "Гробки", "Проводи" та "Радониця" - в які дні насправді поминати померлих після Великодня.
Читайте також, чим Радониця відрізняється від поминальних субот, встановлених ПЦУ.