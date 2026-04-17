Чи заборонені штучні квіти на цвинтарі? Що каже Церква та як побороти "силу звички"

Напередодні поминальних днів питання штучних квітів на кладовищах як ніколи актуальне. Поки в одних населених пунктах від пластику вже відмовляються, в інших - досі "триває боротьба".

Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик .

Як ставиться до штучних квітів Церква

Священник розповів, що штучні або пластикові квіти, вінки чи інші зайві декоративні прикраси залишати на могилках рідних на кладовищі не потрібно.

Це, за його словами, і "рекомендації" Церкви, і "побажання".

"Якщо ми будемо залишати пластикові квіти. Чи, наприклад, інші якісь речі приносити... Пластик, ми знаємо, довго розкладається. Близько 100-150 років потрібно, щоб пластик розклався", - нагадав Бобик.

Він пояснив, що це питання напрочуд важливе, адже йдеться про забруднення довкілля.

"І як наслідок - потім ми бачимо, що дуже багато хворіють діти, дорослі. Внаслідок цього всього. Нашого ставлення до довкілля і до майбутніх поколінь", - констатував отець Іван.

Насправді, на його думку, "на кладовищах потрібні живі квіти".

"Або ж можна засіяти травою - щоб був газон на могилі", - порадив настоятель храму.

Від штучних квітів на кладовищах давно потрібно відмовитись (інфографіка: РБК-Україна)

Від чого залежить ситуація зі штучними квітами

Ситуація зі штучними квітами на кладовищах в Україні, за словами Бобика, "залежить від конкретного регіону".

"Наприклад у нас (у місті Бровари Київської області, - Ред.) є Духовна рада. Таке об'єднання конфесій нашого міста. Де ми це питання піднімали, обговорювали і казали, щоб люди не несли штучних квітів на кладовище", - поділився священник.

Воднос він визнав, що "все одно люди несуть".

"Не так легко це все викорінити. Тим паче для когось це - комерція", - констатував настоятель храму.

Говорячи про успішну "боротьбу" зі штучними виробами на могилках, він згадав Західну Україну.

"Я знаю, наприклад, на Західній Україні деякі священнослужителі (особливо в селах), вже позбулися цієї традиції щодо пластикових квітів", - поділився Бобик.

Тим часом у містах, за його словами, зробити це важче.

"Тому що там - багато храмів. Не так все легко. А на такому, сільському рівні, це можливо зробити", - підсумував священник.