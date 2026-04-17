Запрещены ли искусственные цветы на кладбище? Что говорит Церковь и как побороть "силу привычки"
Накануне поминальных дней вопрос искусственных цветов на кладбищах как никогда актуален. Пока в одних населенных пунктах от пластика уже отказываются, в других - до сих пор "продолжается борьба".
Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
Как относится к искусственным цветам Церковь
Священник рассказал, что искусственные или пластиковые цветы, венки или другие лишние декоративные украшения оставлять на могилках родных на кладбище не нужно.
Это, по его словам, и "рекомендации" Церкви, и "пожелания".
"Если мы будем оставлять пластиковые цветы. Или, например, другие какие-то вещи приносить... Пластик, мы знаем, долго разлагается. Около 100-150 лет нужно, чтобы пластик разложился", - напомнил Бобик.
Он объяснил, что этот вопрос очень важен, ведь речь идет о загрязнении окружающей среды.
"И как следствие - потом мы видим, что очень много болеют дети, взрослые. Вследствие этого всего. Нашего отношения к окружающей среде и к будущим поколениям", - констатировал отец Иван.
На самом деле, по его мнению, "на кладбищах нужны живые цветы".
"Или же можно засеять травой - чтобы был газон на могиле", - посоветовал настоятель храма.
От искусственных цветов на кладбищах давно нужно отказаться (инфографика: РБК-Украина)
От чего зависит ситуация с искусственными цветами
Ситуация с искусственными цветами на кладбищах в Украине, по словам Бобика, "зависит от конкретного региона".
"Например у нас (в городе Бровары Киевской области, - Ред.) есть Духовный совет. Такое объединение конфессий нашего города. Где мы этот вопрос поднимали, обсуждали и говорили, чтобы люди не несли искусственных цветов на кладбище", - поделился священник.
В то же время он признал, что "все равно люди несут".
"Не так легко это все искоренить. Тем более для кого-то это - коммерция", - констатировал настоятель храма.
Говоря об успешной "борьбе" с искусственными изделиями на могилках, он вспомнил Западную Украину.
"Я знаю, например, на Западной Украине некоторые священнослужители (особенно в селах), уже избавились от этой традиции насчет пластиковых цветов", - поделился Бобик.
Между тем в городах, по его словам, сделать это труднее.
"Потому что там - много храмов. Не так все легко. А на таком, сельском уровне, это возможно сделать", - подытожил священник.
