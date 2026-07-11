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Чи впливає робота пенсіонера-ВПО на виплату допомоги на проживання

06:53 11.07.2026 Сб
2 хв
Головним критерієм виявився зовсім не факт працевлаштування
aimg Катерина Коваль
Чи впливає робота пенсіонера-ВПО на виплату допомоги на проживання Фото: працевлаштування пенсіонерів (Getty Images)
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У Пенсійному фонді пояснили, чи продовжується автоматично виплата допомоги на проживання ВПО для одиноких пенсіонерів, які працюють та отримують пенсію за віком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №332.

За яких умов допомогу продовжують автоматично

Допомога на проживання ВПО призначається відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 332.

Отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплату автоматично продовжують ще на шість місяців без подання додаткової заяви.

У 2026 році граничний розмір такої пенсії становить 10 380 гривень.

Чи впливає працевлаштування на виплату

У Пенсійному фонді наголосили, що факт працевлаштування пенсіонера та дохід у вигляді заробітної плати не впливають на автоматичне продовження виплати.

Отже, якщо пенсіонер отримує пенсію в межах 10 380 гривень, допомогу на проживання ВПО продовжать автоматично на наступний шестимісячний період незалежно від того, чи працює ця особа.

Нагадаємо, ветерани та ВПО можуть безкоштовно пройти професійне навчання за програмою TVET у межах проєкту REMARKET - вона діє у 8 областях та розрахована на 800 осіб.

Також читайте про те, що у липні суми виплат для ВПО не зміняться, але частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.

Раніше ми писали, що в Україні оновлюють правила роботи медичних закладів особливу увагу приділятимуть ставленню до ветеранів, а також доступності допомоги для інших категорій пацієнтів.

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