Влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату пособия на проживание

В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли автоматически выплата пособия на проживание ВПЛ для одиноких пенсионеров, работающих и получающих пенсию по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №332.

При каких условиях помощь продолжают автоматически

Пособие на проживание ВПЛ назначается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 марта 2022 г. № 332.

Получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, выплату автоматически продлевают еще на шесть месяцев без подачи дополнительного заявления.

В 2026 году предельный размер такой пенсии составляет 10380 гривен.

Влияет трудоустройство на выплату

В Пенсионном фонде подчеркнули, что факт трудоустройства пенсионера и доход в виде заработной платы не влияют на автоматическое продление выплаты.

Следовательно, если пенсионер получает пенсию в пределах 10 380 гривен, помощь на проживание ВПЛ будет продолжена автоматически на следующий шестимесячный период независимо от того, работает ли это лицо.